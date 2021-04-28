Один из глав района Вологодской области попал в серьезную аварию

Фото: Александр Кузьмин, ВКонтакте

Глава одного из районов Вологодской области попал в ДТП. Это вторая серьезная авария Александра Кузьмина за последний год.

ДТП произошло в 12:50 в Великом Устюге, в микрорайоне «Гора», на пересечении улиц Кирова и Сахарова, произошло ДТП. Не смогли разъехаться четыре автомобиля.

"Одним из участников аварии стал и я на своём служебном автотранспорте", - пишет глава Великоустюжского района Александр Кузьмин.

По его мнению, причина ДТП в том, что водитель отечественного автомобиля нарушил правила дорожного движения. Он выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущества проезда перекрёстка иномарке главы района.

"К счастью, никто серьезно не пострадал, несмотря на устрашающие фото с места ДТП. Хочу отметить неравнодушие устюжан, которые сразу пришли на помощь всем участникам происшествия", - комментирует Александр Кузьмин.

Ранее он на иномарке попал в ДТП возвращаясь с места, где упал вертолет с Олегом Васильевым, гендиректором ОАО "Дед Мороз". Тогда Кузьмин получил серьезные травмы и вынужден был проходить лечение.

Фото: Александр Кузьмин, ВКонтакте