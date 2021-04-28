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Общество28 апреля 2021 17:01

Череповецкие подъезды украсили портретами великих русских писателей

В одном из домов появились лики Гоголя, Пушкина, Тургенева и Лермонтова
Евдокия САХАРОВА
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Местные жители довольны - теперь их дом особенный!

Местные жители довольны - теперь их дом особенный!

Фото: http://www.cherinfo.ru

В Череповце местные художники украсили подъезды дома №28 по улице Гоголя портретами писателей-классиков.

Как оказалось, ранее известные поэты были изображены на стенах дома на проспекте Победы, однако там часть рисунков по какой-то причине закрасили. Договориться с управляющей компанией о восстановлении не удалось.

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Фото: http://www.cherinfo.ru

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Фото: http://www.cherinfo.ru

А вот жители многоквартирного дома на улице Гоголя с радостью восприняли идею о появлении у них великих писателей. Художники Александр Булыгин, Алексей Есин и Денис Иванушков изобразили Гоголя, Пушкина, Тургенева и Лермонтова с цитатами гениев всего за один день.

Официальный сайт города металлургов сообщил, что с проектом помог ТОС «Химик».

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Фото: http://www.cherinfo.ru