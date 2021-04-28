Череповецкие подъезды украсили портретами великих русских писателей

Местные жители довольны - теперь их дом особенный!
Фото: http://www.cherinfo.ru
В Череповце местные художники украсили подъезды дома №28 по улице Гоголя портретами писателей-классиков.
Как оказалось, ранее известные поэты были изображены на стенах дома на проспекте Победы, однако там часть рисунков по какой-то причине закрасили. Договориться с управляющей компанией о восстановлении не удалось.
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Фото: http://www.cherinfo.ru
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Фото: http://www.cherinfo.ru
А вот жители многоквартирного дома на улице Гоголя с радостью восприняли идею о появлении у них великих писателей. Художники Александр Булыгин, Алексей Есин и Денис Иванушков изобразили Гоголя, Пушкина, Тургенева и Лермонтова с цитатами гениев всего за один день.
Официальный сайт города металлургов сообщил, что с проектом помог ТОС «Химик».
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Фото: http://www.cherinfo.ru