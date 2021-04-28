Череповецкие подъезды украсили портретами великих русских писателей

Местные жители довольны - теперь их дом особенный! Фото: http://www.cherinfo.ru

В Череповце местные художники украсили подъезды дома №28 по улице Гоголя портретами писателей-классиков.

Как оказалось, ранее известные поэты были изображены на стенах дома на проспекте Победы, однако там часть рисунков по какой-то причине закрасили. Договориться с управляющей компанией о восстановлении не удалось.

- Фото: http://www.cherinfo.ru

- Фото: http://www.cherinfo.ru

А вот жители многоквартирного дома на улице Гоголя с радостью восприняли идею о появлении у них великих писателей. Художники Александр Булыгин, Алексей Есин и Денис Иванушков изобразили Гоголя, Пушкина, Тургенева и Лермонтова с цитатами гениев всего за один день.

Официальный сайт города металлургов сообщил, что с проектом помог ТОС «Химик».