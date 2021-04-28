В Череповце неизвестные повторно подожгли гаражный бокс

Место происшествия Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В минувший вторник днем, в Череповце на улице Любецкой, 23/1 вспыхнуло двухэтажное панельное здание. На тот момент оно использовалось в качестве гаражного бокса.

Гараж уже недавно горел из-за поджога. Кадр из ролика 35ТВ.RU

Как сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области, на место ЧП выехали 5 единиц техники и 22 человека личного состава. В результате пожара полностью уничтожен автомобиль «Фольксваген Поло», поврежден легковой прицеп с тентом, салоны КамАЗов.

Кроме того, обгорели стены бокса на площади 500 кв.м. На данный момент подсчитывается сумма причиненного ущерба. Эксперты утверждают, что здание вспыхнуло не просто так - его подожгли недоброжелатели. В предыдущий раз гараж подпалили 21 января.