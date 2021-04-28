В Вологде отключат всю воду

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В областной столице сегодня планируется отключение воды. 28 апреля с 10 вечера в микрорайоне Ковырино не будет ни холодной воды, ни горячей. Необходим срочным ремонт на аварийном водопроводе.

Сегодня начнутся ремонтные работы в районе улиц Щетинина и Ильюшина: пройдет врезка запорной арматуры диаметром 600 мм. Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

Воды не будет ровно сутки: коммуникации обещают подключить к 10 часам вечера 29 апреля. Подвоз воды планируется к жилым домам Тендрякова,11 и Гагарина,71 в четверг с 8:00 до 22:00. К социальным объектам доставка отдельная.

Список домов, которым не повезло:

Коничева, 27

Западный пер, 44

Кирпичная, 59

Тендрякова, 11,13, 2

Коничева, 27, 46, 48, 50, 52, 54

Лечебная,15,15-а,28,30,30-а,32-а,32,32-б

Щетинина,2, 2-б, 3, 3-а, 5, 5-а,13-а,17-а

Гагарина, 33, 35, 37, 37-а, 40, 51, 51-а, 53-55, 46, 52, 54, 54-а, 56, 58, 71, 71-а, 71-б, 73, 81 ,82

Поселковая,4 ,4-а ,6 ,6-б

Солодунова,49, 49-а, 47, 53, 54, 56, 58, 60.