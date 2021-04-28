Подросток в Харовске совершил серийные кражи

- Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Харовске осудили 15-летнего подростка. Он признан виновным в совершении серии краж (п. «б» ч. 2 ст. 158, п. «б» ч. 2 ст. 158, п. «б» ч. 2 ст. 158 и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Кражи проходили в августе 2020 года в Харовске. Так, из хозяйственной постройки, металлической трубой сбив навесной замок, после чего похитил угольный самовар и автомобильные колеса. Через месяц он похитил из гаража автомобильную аккумуляторную батарею и автомагнитолу. Осенью похитил велосипед из чужого сарая и канистру с топливом для бензопилы, из бани - алюминиевые фляги. кроме того, он проник в квартиру и из чужой квартиры похитил чугунную печную плиту, печной жарочный шкаф, электрический чайник и другие вещи. Всего было вынесено вещей на 54 тыс. рублей.

Подростку суд назначил наказание - 160 часов обязательных работ со штрафом в размере 15 тысяч рублей. Соответствующие обязанности по возмещению причиненного ущерба и уплате штрафа возлагаются на его законного представителя, так что следствием налажен арест на две его автомашины, судом арест сохранен.