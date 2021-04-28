Массовый передоз: в Вологодской области от наркотиков погибло 10 человек

Лучший способ не подсесть на наркотики - их не пробовать совсем Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Массовый передоз: 8 человек умерло от синтетических наркотиков в Вологде

Все погибшие употребляли одно и то же вещество.

По данным областного управления внутренних дел, за три месяца 2021 года в Вологодской области от употребления наркотиков умерли 10 человек, причем 8 из них — жители Вологды.

По информации департамента здравоохранения Бюро судебно-медицинской экспертизы, 8 мужчин в возрасте от 24 до 36 лет и одна женщина 1995 г.р. скончались от "синтетики". Все они употребляли одно и тоже запрещенное вещество - наркотики опийной группы.

Как прокомментировали в Управлении МВД Влогодской области, в отличие от других наркотических средств опийной группы этот наркотик имеет отложенное действие. Наркотический эффект наступает не сразу, а минут через 15–20 минут. Так как многие об этом и не подозревают, то стараются увеличить дозу и поэтому наступает передозировка.