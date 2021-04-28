Стали подробности ДТП на Лукьяновском виадуке в Вологде

Фото: Эдгар Unconquerable

Стали известны подробности ДТП на Лукьяновском виадуке в Вологде, фотографии которого опубликованы "Комсомолкой". Как сообщили в городском отделе ГИБДД, авария произошла 27 апреля в 22:45.

От дома № 2к на Белозерском шоссе, 22-летний водитель на автомобиле ВАЗ 2110 выезжал с прилегающей территории на путепровод. Там двигалась ВАЗ 2114. Произошло столкновение.

В результате протараненная «четырнадцатая» перевернулась на крышу, и остановилась только у противоположного края дороги. У нее значительные кузовные повреждения. А «десятка» врезалась в ограждение.

К счастью, все остались живы. Но трое человек получили травмы: 28-летний водитель и 27-летний пассажир ВАЗ 2114, а также 19-летняя пассажирка ВАЗ 2110. Госпитализация не потребовалась, всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение.