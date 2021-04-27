Стали известны даты проведения "последних звонков" на Вологодчине

В Вологодской области стали известны даты «последних звонков» для 9 и 11 классов. В этом году выход школьников на каникулы будет осуществляться поэтапно. 24 мая учеба завершится для выпускников 9 и 11 классов, а 28 мая - для учеников остальных классов.

Соответственно, «последние звонки» в школах пройдут 21 мая — для выпускников 11 классов, а 22 мая — для выпускников 9 классов. Об этом сообщил губернатор Олег Кувшинников, напомнив, что на всех мероприятиях должны соблюдаться антикоронавирусные меры.

Напомним, в прошлом году выпускные в детсадах были отменены из-за коронавируса, в этот раз пройдут с 17 мая по 1 июня.