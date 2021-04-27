Стали известны подробности гибели мужчины в Череповецком районе

В Вологодской области проводится доследственная проверка по факту смерти местного жителя.

Как сообщала "Комсомольская правда"- Вологда, 26 апреля около 22 час. 20 мин. произошел пожар на улице Молодёжная в селе Яганово Череповецкого района. На месте тушения горевшего дачного дома было обнаружено обгоревшее тело мужчины. Предполагалось, что это череповчанин 1973 года рождения. Позднее стало известно, что сестра погибшего его опознала.

Как выяснилось, мужчина был один - днем его сожительница уехала из села. Поздним вечером сосед с ближайшего участка увидел дым и вызвал пожарных. До их приезда он попытался открыть дверь домика, но она оказалась заперта, так что находившегося внутри мужчину спасти не удалось.

Сейчас проводятся проверочные мероприятия на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Как сообщает МЧС, огн м уничтожена внутренняя отделка по всей площади постройки, поврежден рядом стоящий автомобиль: Shevrolet Niva.В ликвидации принимали участие 3 единицы техники, 7 человек личного состава.

Рассматриваются две причины ЧП: неисправность печного отопления и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - короткое замыкание электропроводки.