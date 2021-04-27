Мэр Вологды стал самым популярным мэром в ТикТоке

Ролик про ремонт дорог в Вологде

Мэр Вологды удостоился звания "Самый популярный мэр ТикТока". Такой почетный статус Сергей Воропанов получил от новостного интернет-СМИ «Mash» в статье про российских чиновников в соцсетях.

Как оказалось, вологодский сити-менеджер только за месяц набрал 33,7 тысяч подписчиков. Короткие видео про будни мэра набирают сотни тысяч просмотров.

На одном из прямых эфиров Сергей Воропанов даже пожаловался, что администрация соцсети по какой-то причине заблокировала его ролик на тему мусора. Ранее чиновник назвал ТикТок своей любимой социальной сетью.