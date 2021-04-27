Молодую череповчанку сбили прямо на зебре: она тяжело травмирована

На месте происшествия скопились автомобили Фото: www.gorodche.ru

В Череповце в минувший понедельник около 6 часов вечера произошло ДТП с участием пешехода. У дома №100 по улице Архангельской 20-летняя девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль Hyundai Verna.

За рулем иномарки сидела 32-летняя женщина. Череповчанка серьезно пострадала: ее госпитализировали в Вологодскую областную клиническую №2 с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

В результате ДТП образовалась пробка.