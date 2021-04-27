Жертвой дистанционных мошенников стала маленькая школьница

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11-летняя череповчанка и ее отец стали жертвами дистанционных мошенников. Пока папа спал, девочке в соцсети пришло сообщение от знакомой. Та спросила номер ее телефона и попросила написать код, который скоро ей придет. Школьница с радостью выполнила просьбу.

Тогда у нее уточнили, чей это другой телефон, оканчивающийся на определенные цифры. Номер оказался отца девочки. Она снова сообщила пришедшие коды неизвестным, в итоге спящий папа лишился 30 тысяч рублей.

Оказалось, что страничку знакомой взломали. Мошенники решили обмануть ребенка и получили доступ к личному кабинету мобильного оператора. А там к оплате была привязана карта родителя. Получив коды доступа злоумышленники перевели деньги обещанным платежом в личный кабинет мобильного банка и вывели на свои счета.