Вологжанин нашел банковскую карту и стал ей расплачиваться

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В Вологде в полицию обратился местный житель: у него пропала банковская карта, а потом со счета исчезли 900 рублей. Правоохранители установили, в каких магазинах происходила оплата по карте, и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Таким образом удалось составить фоторобот подозреваемого.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли 35-летнего мужчину со схожими приметами. При беседе с полицией вологжанин признался, что нашел карточку на улице и решил оплачивать ей свои покупки. Он прошелся по магазинам, где купил сигарет и алкоголя. Деньги быстро закончились, и он выбросил карту.

Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей по статье "Кража денег с банковской карты". Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.