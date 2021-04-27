Сокольчанин подобрал ключ к чужой двери и наживился

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В Соколе у местного жителя из хозяйственной постройки исчез набор электроинструментов стоимостью 149 тысяч рублей. Следов взлома обнаружено не было. Полицейские заинтересовались загадочным делом.

Эксперты установили, что дверь открыли ключом. Оперативникам удалось разыскать ранее судимого 38-летнего мужчину. На допросе сокольчанин признался, что подобрал замок путем подбора ключа, чтобы украсть что-нибудь из закрытого помещения. Краденое он сбыл в ломбард в областной столице.

Часть похищенного удалось вернуть. Мужчине грозит до 5 лет лишения по статье "Кража".