На Вологодчине запретили майские демонстрации

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Сегодня во время заседания оперативного штаба губернатор Олег Кувшинников заявил о запрете массовых мероприятий 1 и 9 мая. В Вологодской области продлили режим повышенной готовности по коронавирусу до 31 мая.

Особенно опасны демонстрации для пожилых, а люди старше 65 вообще должны находиться на самоизоляции. В день Солидарности трудящихся 1 мая пройдет интерактивная интернет-акция, учащиеся подпишут первомайскую резолюцию. Массовые мероприятия на День Победы решили перенести до лучших времен, однако 9 мая пройдет всероссийская акция «Бессмертный полк» с 15 часов дня в онлайн-формате.

Мероприятия в помещениях должны будут проводиться с соблюдением эпидемиологических мер. Губернатор попросил вологжан воздерживаться от посещения людных мест и гостей, лучше провести праздники в кругу семьи на природе. Однако, опасайтесь клещей.