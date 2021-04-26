В Вологде организовали работу детсадов на майские праздники

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На совещании при губернаторе Вологодской области зашла речь о работе детских садов в период майских праздников в областной столице. Напомним, 4,5,6,7 мая назначены в этом году выходными с сохранение зарплаты. Сады и школы в эти дни не работают.

Однако, не все родители будут отдыхать - кому-то просто необходимо оставить детей в детсаду. Для этого в Вологде организовали работу дежурных групп.

Поликлиники и другие учреждения здравоохранения должны будут работать в штатном режиме. Собираются активно работать и прививочные пункты - их в областной столице 19.