Харовчанин неправильно растопил печь и его гость погиб

Фото Клары Куликовой

В Харовске судили 38-летнего жителя. Он неправильно истопил печь, что стало причиной трагедии.

11 декабря мужчина бросил в печь дрова, но не обеспечил приток воздуха в жилое помещение. Он перекрыл дымоход и ушел по делам. Вернулся домой уже с двумя друзьями. Через некоторое время всем троим стало плохо - они потеряли сознание. При топке печи выделилась окись углерода - очень токсичное соединение, не имеющее запаха. При высокой концентрации смерть наступает через минуту. Выжившим грозят тяжелейшие осложнения после отравления.

Стоны услышал прохожий - харовчанин оказал пострадавшим помощь. К сожалению, 40-летнего мужчину спасти не удалось, он погиб на месте. Остальных доставили в больницу.

Хозяина судили по статье "Причинение смерти по неосторожности". Ему придется отбыть год ограничения свободы и выплатить малолетней дочери погибшего 500 тысяч рублей компенсации.