Под Вологдой убийца подростка начал давать показания

Следственный экперимент Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Вологодском районе продолжают расследование жестокого убийства 17-летнего студента местного колледжа. В преступлении сознался 36-летний житель села Кубенское.

Трагедия произошла около 3 часов ночи 15 апреля. Компания выпивала в частной бане. У взрослого мужчины возник конфликт с подростком: вологжанин сходил домой за ножом и множество раз всадил оружие в тело оппонента. Несовершеннолетний скончался на месте от полученных травм.

Подозреваемый заключен под стражу. На данный момент ведутся следственные действия.