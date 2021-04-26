Второклассники Вологды будут посещать бассейны бесплатно

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Мэр Вологды Сергей Воропанов оказался ярым поклонником соцсети с короткими видео. Он регулярно выкладывает в Тик Ток небольшие ролики. Сегодня мэр заявил своим подписчикам: "Ты второклассник? Живешь в Вологде? Готовь плавки! С 1 сентября все второклассники нашего города будут заниматься в бассейне бесплатно". Как пояснил мэр ниже, 2 класс - самый подходящий возраст для обучения плаванию.

Пользователи соцсети резонно заметили сити-менеджеру, что с 1 сентября все второклассники будут уже третьеклашками... А значит не получат бесплатные занятия.

Взрослые же вологжане мечтают о большем количестве бассейнов в городе. Плавание - щадящий вид физкультуры, оно показано при множестве заболеваний и для их профилактики.