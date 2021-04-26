Вологжанку могут отправить на лечение после кражи из ТЦ

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В Вологде в октябре прошлого года задержали странную женщину. На даму пожаловалась продавщица из торгового центра КИТ. Вологжанка примерила в одном из магазинов нижнее белье, а потом сумела убедить сотрудницу, что деньги за него вечером завезет супруг. В залог женщина оставила свою сумку - по данным УМВД, она не представляла ценности. За белье в тот день так никто и не заплатил...

Правоохранительные органы вычислили покупательницу. После общения с ней стало ясно - гражданка плохо осознает свои действия. Дама считала, что владеет всем торговым центром, а значит ей можно брать вещи в долг. Прокуратура просит суд отправить женщину на принудительное лечение. Уголовное дело находится на рассмотрении.