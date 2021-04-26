В Череповец прибыли 17 новых автобусов за половину цены

Фото со страницы мэра

В Череповец прибыли 17 новых новых автобусов, которые отправятся по маршруту №2. ЛиАЗы выйдут в рейс на 9 мая. На данный момент машины готовят к выходу на линию: автоколонна настраивает электронные указатели и навигационные системы, получает номера и оформляет страховки. Об этом рассказал мэр Вадим Германов.

Транспорт Череповец (и еще 11 городов из 60 подавших заявку) получил после победы в конкурсе в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автодороги». 60% стоимости автобусов оплатил федеральный бюджет.

Череповчане пожаловались на несоблюдение общественным транспортом расписания. Автоколонна 1456 ответила, что основные проблемы возникают из-за больничных листов водителей.