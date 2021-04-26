В Вологде откроют 4 пункта для вакцинирования от коронавируса в торговых центрах

Стало известно в каких торговых центрах Вологды откроют пункты вакцинации от коронавируса. Пока в областной столице 19 пунктов, где вологжане могут сделать прививку, и это недостаточно.

На встрече с эпидемиологами и главными врачами поликлиник были определены площадки. Это торговый центры в наиболее густонаселенных микрорайонах города: центр, Бывалово, район Окружного шоссе и Заречье. "Людям не нужно ехать в поликлинику, они могут сделать прививку в шаговой доступности", — прокомментировал Юрий Сапожников, который свои предложения намерен озвучить губернатору.

Так что вакцину, по всей видимости, можно поставить в ТЦ «Мармелад» и «РИО», ТЦ «Кит» или «Апельсин» в Заречье, а также в ЦУМе, сообщает Город Во.

Напомним, темпы вакцинации в регионе все еще невысоки. Сначала недоставало вакцины, теперь - очередь на прививки.

Как итог - при планке вакцинировать 60% населения, привито лишь 14%.