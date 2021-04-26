Череповчане массово не отчитались по доходам налоговикам

Череповчане массово не отчитались налоговикам. В Череповце только 20% физлиц отчитались о доходах за 2020 год, из 6 500 череповчан только каждый пятый успел сделать это до середины апреля. Между тем, крайний срок - 30 апреля включительно. За несвоевременное предоставление декларации предусмотрен штраф. Например, если не дохода, то он составит 1000 рублей. При наличии дохода эта сумма может составить более внушительную цифру - 5% от суммы дохода за каждый полный и неполный месяц просрочки.

Как пояснил заместитель начальника межрайонной инспекции ФНС России № 12 по Вологодской области Виктор Мошинский, с этого года налоговая получила право доначислять налоги, штрафы и пени тем, кто не предоставят декларацию о доходах от продажи или дарения недвижимости.

Заплатить налог на доходы необходимо до 15 июля.

А вот декларацию для получения налоговых вычетов можно предоставить в течение всего года, сообщает официальный сайт Череповца.