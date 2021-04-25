Череповчанин пустил в дом оголодавшего незнакомца и пожалел

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В полицию Череповецкого района обратился 67-летний житель деревни Солманское. У него с банковского счета исчезла крупная сумма - 8 тысяч рублей. Как выяснили оперативники, деньги "ушли" с его карты посредством мобильного банка. Череповчанин в ответ на это заявил, что свою пенсию никому переводить не собирался.

Оказалось, что незадолго до этого в дом к пенсионеру постучался незнакомец. Тот рассказал хозяину горькую историю: он идет пешком от родственников из города, а в пути продрог и проголодался. Старик посочувствовал 39-летнему мужчине - пустил в дом на ночь и накормил. Гость, в ответ на доброту, снял ночью со счета старика 8 тысяч рублей.

Правоохранители вычислили злоумышленника - им оказался ранее судимый житель Чагодощенского района. Теперь по статье "Кража" ему грозит до 6 лет лишения.