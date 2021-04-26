Вологжане сами прибрали свой город

Фото со страницы мэра города

Вологжанам удалось собрать 13 тонн мусора в рамках экоквеста «Чистые игры», который прошел в областной столице 24 апреля совместно с субботником. Всего в общественно полезных мероприятиях в выходные поучаствовало 4 тысячи человек, убрано 110 городских площадок.

На экоквесте удалось собрать 13 тонн мусора, участие приняли 214 команд - лучший по стране результат. На субботнике вологжане собрали еще 1300 кубометров мусора: под генеральную уборку попал Парк Мира, Парк Ветеранов Труда, водоохранные зоны рек Вологды, Золотухи, Шограш, микрорайоны города и дворы многоквартирных домов.

Субботники планируют продолжать - сейчас их растянули на несколько дней, чтобы не допускать большой концентрации людей. На данный момент продолжается вывоз собранных мешков. Сообщить об оставленном мусоре можно в городской call- центр по телефону 8-800-302-16-17. Есть пакеты остались на придомовых территориях, вывозом должна озаботиться управляющая компания.

Однако многие вологжане считают проведение субботника просто нечестным - деньги различным организациям за уборку уплачены, а мусор приходится собирать самим! В любом случае, такая деятельность сближает жителей, напоминает об острых вопросах экологии, дарит приятное ощущение от сделанного доброго дела.