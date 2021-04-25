Еще 64 вологжанина пострадали от коронавируса

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За минувшие сутки, по состоянию на 25 апреля, выявлено еще 64 новых зараженных коронавирусом вологжан. 54 пациента выписаны с больничного. 3 человека снова попали в статистику по смертям (уже два месяца каждый день умирает ровно это число жителей Вологодской области). Только за минувшую неделю погибли 27 человек. Всего в регионе около двух тысяч зараженных.

Моногоспитали региона заполнены на 42%. Коэффициент распространения ковида на Вологодчине составляет 0,97. Эпидемиологи опасаются начала третьей волны заражения в России.