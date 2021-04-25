В Череповце на зебре иномарка насмерть сбила двоих пешеходов

Место трагедии. Фото из группы ДТП Череповца

В Череповце в 10 часов вечера минувшей субботы на улице Бабушкина произошло трагическое ДТП. Погибли сразу двое пешеходов.

Фото из группы ДТП Череповца

Мужчину и женщину сбил автомобиль Дэу Нексия на пешеходном переходе. Они скончались на месте. За рулем находился 25-летний череповчанин. По предварительной информации, пара была пьяна. Один из них лежал на проезжей части, а второй ползал рядом - пытался поднять друга. В тот момент их и сбили.

У автомобиля оказался поврежден бампер. Обычно, если пешеход стоит, то удар приходится и на лобовое стекло. Тут погибшие остались лежать, а не отлетели. Как сообщают очевидцы, иномарка ехала без превышения скорости. После ЧП тела лежали на дороге несколько часов - об этом сообщили возмущенные местные жители. Погода в тот вечер была промозглая.