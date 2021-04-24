В Череповце полицейские оперативно задержали любителя коньяка

Задержанный Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповце задержали проворовавшегося любителя коньяка. К сотрудникам ГИБДД на улице Металлургов подбежала работница ближайшего магазина: у них похитили несколько бутылок дорогого алкоголя.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, тут же составили ориентировку на подозреваемого и начали прочесывать территорию. У Комсомольского парка на скамейке сидел похожий мужчина.

26-летний череповчанин признался в краже. Оказалось, что по пути он обнес еще один магазин. К тому же, молодой человек уже был под прицелом правоохранительных органов, а в данный момент возвращался от судебных приставов. Вор начал умолять: ему сразу же захотелось заплатить за похищенный алкоголь...

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию". Ему грозит до 1 года лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.