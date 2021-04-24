Череповчанин начал есть наркотики на задержании

Изъятые наркотики Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В городе металлургов задержали 28-летнего мужчину. Он привлек внимание правоохранителей тем, что рылся в лесополосе Заягорбского района. Когда полицейские приблизились, то череповчанин занервничал, подобрал с земли пакетик и попытался его съесть. Мужчину успели остановить.

В результате оперативники изъяли пакет с подозрительным порошкообразным веществом белого цвета. Эксперты подтвердили - это синтетический наркотик массой в 5,84 грамма. Задержанный признался - покупал через интернет для себя.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ».