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Происшествия24 апреля 2021 15:29

Череповчанин начал есть наркотики на задержании

Мужчина что-то искал днем в лесополосе
Евдокия САХАРОВА
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Изъятые наркотики

Изъятые наркотики

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В городе металлургов задержали 28-летнего мужчину. Он привлек внимание правоохранителей тем, что рылся в лесополосе Заягорбского района. Когда полицейские приблизились, то череповчанин занервничал, подобрал с земли пакетик и попытался его съесть. Мужчину успели остановить.

В результате оперативники изъяли пакет с подозрительным порошкообразным веществом белого цвета. Эксперты подтвердили - это синтетический наркотик массой в 5,84 грамма. Задержанный признался - покупал через интернет для себя.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ».

Криминал