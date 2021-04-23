В Вологде целую неделю будет работать ярмарка "Настоящий Вологодский продукт"

Целую неделю продлится ярмарочный марафон на площади Революции в Вологде. Вологжане смогут приобрести продукцию местных производителей на ярмарке «Настоящий Вологодский продукт». Ярмарка пройдет с 24 по 30 апреля, время работы - с 10:00 до 17:00.

Главными участниками будут вологодские производители продовольственной продукции. Всего на ярмарку «Настоящий вологодский продукт» заявились более 50 предпринимателей из разных уголков региона. Здесь будет продаваться мясо и мясная продукция, рыба, сыры, птица, яйца, сухофрукты, мёд, масло нерафинированное, кондитерские изделия, овощи и фрукты. Ожидается, что на ряд продуктов цены будут ниже, чем в торговых сетях.

Традиционно, развернется торговля сезонными товарами: семена, рассада, удобрения и садово-огородные инструменты.

Добавим, торговля пройдет в рамках Недели экологии, посвященной Году экологии в Вологде, объявленной Мэром города Сергеем Воропановым, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.