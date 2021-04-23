В Вологде продолжают уничтожать гаражи

В гаражах Саратова было найдено тело изнасилованной школьницы Фото: Ольга Симонова

В Вологде в 2020 году убрали 450 незаконно размещенных гаражных боксов, в этом году - еще 40.

В первую очередь проверяют территории, принадлежащие городу. Владельца предупреждают о сносе, информацию публикуют на сайте Администрации города. По статистике прошлого года, 90% вологжан решают самостоятельно демонтировать свое имущество.

Чтобы вернуть еще не утилизированный бокс, необходимо как минимум доказать свое право собственности. Владельцам незаконных построек придется заплатить крупный штраф от 5 тысяч рублей. Одному вологжанину пришлось выложить миллион рублей - была определена кадастровая стоимость занятого им участка. Кроме того, нужно оплатить работу подрядчика - 20 тысяч рублей, и компенсацию за незаконное пользование землей.

Вологжанам советуют самостоятельно сдавать на металлолом свои гаражи, не дожидаясь извещения. Так будет дешевле, а в городе чуть безопаснее и чище.

Активный снос сомнительных конструкций в России начался после изнасилования и убийства девятилетней Лизы Киселевой, которая возвращалась домой из школы по дороге, проходящей через гаражи.