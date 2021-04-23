Стало известно, как был найден погибший рыбак в Череповецком районе

-

"Комсомольская правда" - Вологодская область сообщала о том, что 22 апреля, в девять часов утра, в реке Конома, в Череповецком районе, был обнаружен труп - тело мужчины лежало, опутанное сетями. Мужчина был опознан - это мужчина 1951 года рождения.

Мужчину обнаружили спасатели из Череповца - они прочесывали местность, потому что родственники заявили о пропавшем пенсионере. Он ушел на рыбалку несколько дней назад и перестал выходить на связь.

Как рассказали в региональном управлении Следкома, 69-летний череповчанин уехал на рыбалку, он выходил на связь, но был в нетрезвом состоянии. Затем связь прервалась.

Спасателями была найдена его машина и рыболовные снасти, а затем и тело погибшего.

Первичный осмотр показал, что следов насильственной смерти нет. Назначена судмедэкспертиза по определению причин смерти пенсионера. Необходимо выяснить все обстоятельств трагедии, причины падения рыбака в воду, условия, при которых наступила смерть.