Череповчане заплатили 140 тысяч рублей за несданный тест на ковид

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Роспотребнадзор постановил, что до 1 мая вернувшиеся из Турции и Танзании должны дважды сдать тест на коронавирус, после первомая - уже туристы всех стран. С августа прошлого года на череповчан, которые не сдали вовремя тест, составлено 186 протоколов. Пока максимальный выписанный штраф - 15 тысяч рублей, средний 7 500.

Городской суд вынес 18 постановлений на общую сумму штрафов в 142,5 тысяч рублей. 32 постановления было прекращено по малозначительности и из-за отсутствия состава преступления. Форму на госуслугах турист обязан заполнить в течение 72 часов, все это время нужно провести в карантине.

Повторный тест на коронавирус необходимо пройти в течение 5 дней с момента въезда - должно пройти не меньше суток перед первой сдачей.

Списки путешественников в Роспотребнадзор передает полиция и работники аэропортов. Самым злостным нарушителям коронавирусного режима грозит 40 тысяч рублей штрафа.