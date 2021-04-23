Под Устюжной вологжанин до смерти избил знакомую за шум

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В минувший вторник поселке имени Желябова в семь вечера на улице прохожие обнаружили страшно избитую 48-летнюю женщину. Вологжанку госпитализировали, но медики не смогли сохранить ей жизнь - травма головы была слишком тяжелой.

Правоохранители завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Как выяснилось, женщина пришла навестить подругу, но той не было дома. Нашлась свидетельница: она заявила, что между неким мужчиной и погибшей возникла ссора. Агрессор пытался затащить вологжанку в подъезд за волосы. Подозреваемым оказался 23-летний местный житель.

На допросе мужчина признался в содеянном. Объяснил свое поведение тем, что дама стучалась к подруге и шумела, а когда он сделал ей замечание, то произошел конфликт. Он оставил избитую на земле без сознания и скрылся.

Расследование уголовного дела продолжается, об этом сообщила пресс-служа СУ СК по Вологодской области.