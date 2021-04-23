ВИЧ-положительный архангелогородец пытался изнасиловать 72-летнюю вологжанку

Фото Артема Мальцева

В Вологодском районе у остановки общественного транспорта больной вирусом иммунодефицита мужчина напал на незнакомую ему 72-летнюю женщину и попытался изнасиловать. ЧП произошло в мае прошлого года среди бела дня.

Следствие установило, что нетрезвый 38-летний вологжанин увидел на остановке федеральной автодороги «Вологда - Новая Ладога» пенсионерку и искусился. Он ударил жертву бутылкой по голове, повалил на землю и продолжил избивать, чтобы женщина перестала оказывать сопротивление. К счастью, мимо проходили люди - насильник испугался быть пойманным. На последок он потребовал у вологжанки молчания о произошедшем.

Пенсионерка в шоковом состоянии с травмой головы добралась на автобусе до областной столицы и обратилась в больницу, а на следующий день и в полицию. В тот же день правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Насильник проезжал из Архангельской области через Вологодскую в Санкт-Петербург. А остановился в деревне у знакомого, рядом со злополучной остановкой. Мужчина мог заразить пенсионерку ВИЧ-инфекцией: о своем диагнозе он знал уже шесть лет.

Эксперты обнаружили на осколках бутылки с места преступления следы пота подозреваемого. Мужчина уже был неоднократно судим. Вологодский суд назначил ему 3 года и 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима.