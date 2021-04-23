Вологжанка держалась за поручень в автобусе, но все равно упала

Вологжанки подозрительно часто травмируются в общественном транспорте Фото: Областной УГИБДД

В самом центре Вологды у дома №11 по улице Мира в минувший четверг днем в автобусе травмировалась женщина.

Водитель автобуса №7, 56-летний мужчина, двигался по маршруту со стороны Козленской. Автобус превысил скорость, а перед пешеходным переходом пришлось резко тормозить. В результате сомнительных действий водителя 56-летняя женщина упала в проход. Вологжанка стояла в конце автобуса и даже держалась за поручень, однако это ее не спасло.

Даме пришлось обратиться в больницу - она будет проходить амбулаторное лечение. Об инциденте сообщила пресс-служба городского ГИБДД.