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Происшествия23 апреля 2021 13:57

Вологжанка держалась за поручень в автобусе, но все равно упала

Водитель превысил скорость, а потом начал тормозить у зебры
Евдокия САХАРОВА
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Вологжанки подозрительно часто травмируются в общественном транспорте

Вологжанки подозрительно часто травмируются в общественном транспорте

Фото: Областной УГИБДД

В самом центре Вологды у дома №11 по улице Мира в минувший четверг днем в автобусе травмировалась женщина.

Водитель автобуса №7, 56-летний мужчина, двигался по маршруту со стороны Козленской. Автобус превысил скорость, а перед пешеходным переходом пришлось резко тормозить. В результате сомнительных действий водителя 56-летняя женщина упала в проход. Вологжанка стояла в конце автобуса и даже держалась за поручень, однако это ее не спасло.

Даме пришлось обратиться в больницу - она будет проходить амбулаторное лечение. Об инциденте сообщила пресс-служба городского ГИБДД.

ДТП