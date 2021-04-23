В центре Вологды реанимобиль столкнулся с двумя иномарками

Фото Андрея Моисеева, чат Baza.net Вконтакте

В Вологде сегодня около 11 утра произошло страшное ДТП с тремя автомобилями. Реанимобиль с включенными звуковыми сигналами спешил на вызов по Советскому проспекту, но перекресток у драмтеатра проехать ему не удалось. Скорая промчалась на красный свет, в это время Рено Сандеро двигался со стороны моста 800-летия, а Митсубиси Лансер от вокзала. Для иномарок горел зеленый...

Фото Алексея Секушина, чат Baza.net Вконтакте

В итоге все три машины разбились на перекрестке. Митсубиси встала на ребро, у остальных двух машин повреждения передней части.

Известно, что за рулем скорой был 67-летний мужчина. Очевидцы утверждают, что звуковые спецсигналы были очень громкими и слышны далеко. На месте ЧП работает ГИБДД.