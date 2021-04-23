Новые скамейки-клумбы начали устанавливать в Череповце

Две новые скамейки-клумбы появились у автовокзала. Вадим Германов, ВКонтакте

В Череповце продолжают устанавливать скамейки-клумбы. Мэр гоода Вадим Германов сообщил: "Их стало больше. Две новые установили на площади у автовокзала, еще восемь украсят площадь Химиков. Восемь скамеек вернутся на Советский проспект и улицу Ленина..." Всего в этом году установим 18 таких лавочек, сообщает Вадим германов. А в мае в каждой из них появится цветочная рассада, чтобы "приятные ароматы сопровождали ваши прогулки"...