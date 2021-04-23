В Череповце отключали электричество

В Череповце ремонтная организация при производстве работ возле парка КиО повредила кабель.

ЧП случилось 22 апреля. Электричество пропало на огромной территории - от Московского проспекта до улицы Набережной. Отключились и светофоры. Как сообщил Gorodche.ru,

часть домов сумели перевести на резервную линию.

Компанией могут предъявить штрафы — все зависит от того, какие последствия повлекло отключение, какие выводы сделают «Электросеть» и ДЖКХ, а также ГИБДД.

Вскоре электричество было восстановлено.