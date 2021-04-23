В Вологде ищут нового директора филармонии

В Вологде продолжается прием заявлений и документов на должность директора областной государственной филармонии имени Гаврилина.

Нового руководителя главной концертной организации региона выберут в результате конкурса. Собеседования должны пройти в срок по 20 мая, а результаты опубликуют до 31 мая.

Главные требования, которым должны соответствовать кандидаты на должность: наличие высшего профессионального образования и стажа работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

Помимо необходимых документов, кандидаты должны предоставить на конкурс свое портфолио, эссе на тему текущего состояния Вологодской филармонии, а также концепцию развития учреждения.

Что касается оплаты за труд, судя по опубликованным декларациям, бывший руководитель входила в число самых высокооплачиваемых руководителей культурных учреждений области.