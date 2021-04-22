Череповчанин украл похоронные деньги бабули

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В Череповце осудили 32-летнего мужчину, который обокрал родственников. Он взял ключ из связки, пока его бабушка и дедушка спали. Открыл запретную для него комнату и забрал из чемодана под кроватью пакет с 102 тысячами рублей. Женщина вместе с мужем откладывала деньги с пенсии на похороны. После этого, не пересчитывая украденное, внук прокутил сбережения бабули.

На суде безработный злоумышленник вину признал. Как оказалось, родственники и так помогают ему материально. Вору назначили в наказание 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Всю сумму он должен будет вернуть. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.