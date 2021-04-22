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Происшествия22 апреля 2021 18:24

Вологжане опасаются новых подтоплений из-за дождей

Гидрометцентр сообщил, что уровень воды в реках перестал понижаться
Евдокия САХАРОВА
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Микрорайон Лукьяново областной столицы

Микрорайон Лукьяново областной столицы

Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологодской области опасаются повышения уровня воды. Только вологжане пережили подтопления из-за потепления, погод стала дождливой. Вологодские синоптики предупреждают, что в юго-западных и центральных районах региона возможно повышение уровня воды в водоемах.

В ближайшие дни ожидаются небольшие и умеренные осадки, местами сильные. "22 апреля на большинстве рек области уровень воды перестал понижаться", - сообщил Вологодский гидрометцентр. Вероятно повышение уровня воды с 23 апреля на отдельных участках на 10 - 30 см в сутки.

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