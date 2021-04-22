В Вологде автохам с блатными номерами катался по тротуарам

Фотография очевидца

В Вологде местный житель обратился в ГИБДД с жалобой на автохама и фотографиями, доказывающими нарушение ПДД. 22 апреля у дома №4 по улице Ильюшина новенький внедорожник Тойота Ленд Крузер ездил по тротуарам и сигналил. Номера у него были необычные "001".

Вологжанин рассказал, что когда он шел по тротуару, у него на пути возникла иномарка. Водитель стал сигналить и требовать, чтобы нерасторопный пешеход уступил ему дорогу. Мужчина заметил, что он движется по тротуару, а автомобилист на это посоветовал со всеми жалобами обращаться в правительство. Кто знает, может он там работает?

К счастью, информации о пострадавших от неадекватного водителя пока не было. Пассажирка внедорожника тоже ввязалась в спор. Она заявила, что водитель джипа - инвалид! Пешеход с этим спорить не стал... "Инвалид" не выходил из салона, а на самом авто специального знака не было. Женщина же юркнула в банк по своим делам.

Стоимость Тойоты Ленд Крузер в автосалоне составляет от 3 до 5 миллионов рублей. Об инциденте сообщил пострадавший от автохама в редакцию ГородаВо.