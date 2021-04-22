На дороги Вологодчины побежали лоси

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В Вологодской области активизировались лоси: они стали чаще выбегать на дорогу. Специалисты объясняют это сезонной миграцией, животные становятся непредсказуемыми и практически теряют инстинкт самосохранения.

Для водителей наезд на лося может окончиться трагически. Лоси весят до 655 кг и столкновение с этим животным грозит серьезными травмами для автомобилиста и повреждением машины.

Кроме того, придется выплатить ущерб, который был нанесен государству, ведь животные - это собственность РФ. Бесплатно - только мухи. За лося 80 тысяч рублей, за кабана 30 тысяч, медведь 60 тысяч, бобер или глухарь 6 тысяч, рысь 40 тысяч, песец, кролик, заяц - тысяча, волк, лиса, енот всего 200 рублей, хомяк, крот, суслик - 100. За краснокнижных в разы дороже.

Региональное МЧС предупреждает автолюбителей о возможной опасности. Соблюдайте скоростной режим, учитывайте погодные условия и близость леса.