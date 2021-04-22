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Происшествия22 апреля 2021 15:25

Смертельный батут: в Вологде от аттракциона до ЛЭП оставили всего метр

Предприниматель не озаботился безопасностью клиентов
Евдокия САХАРОВА
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Страшно подумать, как все могло закончиться

Страшно подумать, как все могло закончиться

В областной столице сотрудники "Россеть Северо-Запад" заметили, что предприниматель расположил гигантский детский батут под высоковольтной ЛЭП. Расстояние от аттракциона до проводов составляло не более 1,5 метров.

Батут располагался у перекрестка Дальняя-Северная в Вологде. Как сообщили специалисты, высоковольтная линия держится под напряжением 110 киловольт, а охранная зона должна составлять по 20 метров в каждую сторону.

Опасный аттракцион сразу же убрали, бизнесмену выписали предупреждение.

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