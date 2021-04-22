Буря в пакете: забытый кулёк привлек силы спецслужб в центр Вологды

Фото: Полина Жиглинская Фото: www.gorodche.ru

В Вологде сегодня около полудня на перекрестке Козленская-Галкинская вологжане заметили подозрительную концентрацию спецслужб. Росгвардия, МЧС, газовая служба и полиция смутили местных жителей, часть улицы было перекрыто.

Фото: Полина Жиглинская Фото: www.gorodche.ru

Через некоторое время порталу «ГородВо» удалось разузнать, что у дома №43 по улице Козленской обнаружили бесхозный предмет. Группа разминирования обследовала кулёк - оказалось, что опасности он не несет. Движение в центре города восстановлено.