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Происшествия22 апреля 2021 13:39

В Вологодском районе пьяный водитель выпал из салона

Он проведет 10 дней под арестом
Иван Чухнин
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Вологжанин не получал водительских прав, но сел за руль

Вологжанин не получал водительских прав, но сел за руль

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пьяный водитель в Вологодском районе выпал из автомобиля, но от медосвидетельствования отказался. Он арестован на 10 суток.

Мировой судья привлек его к административной ответственности. 37-летний местный житель 18 апреля 2021 года в 22:57 мужчина у дома № 40 в поселке Федотово, не имея права управления транспортными средствами, был пьян и управлял автомобилем ВАЗ-210930. От о требования сотрудника полиции пройти медицинское освидетельствование он отказался.

В суде вологжанин вину признал.

Как следует из объяснений одного из свидетелей, водитель был настолько пьян, что при попытке выйти из машины просто выпал из нее.

Мировой судья назначил мужчине наказание в виде административного ареста на 10 суток с исчислением срока с 19 апреля 2021 года с 01.20.

Постановление может быть обжаловано участниками процесса.

ЧП