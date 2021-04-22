В Вологодском районе пьяный водитель выпал из салона

Вологжанин не получал водительских прав, но сел за руль Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пьяный водитель в Вологодском районе выпал из автомобиля, но от медосвидетельствования отказался. Он арестован на 10 суток.

Мировой судья привлек его к административной ответственности. 37-летний местный житель 18 апреля 2021 года в 22:57 мужчина у дома № 40 в поселке Федотово, не имея права управления транспортными средствами, был пьян и управлял автомобилем ВАЗ-210930. От о требования сотрудника полиции пройти медицинское освидетельствование он отказался.

В суде вологжанин вину признал.

Как следует из объяснений одного из свидетелей, водитель был настолько пьян, что при попытке выйти из машины просто выпал из нее.

Мировой судья назначил мужчине наказание в виде административного ареста на 10 суток с исчислением срока с 19 апреля 2021 года с 01.20.

Постановление может быть обжаловано участниками процесса.