В Череповце школьница готовила ужин, устроила пожар и обожглась

Кухне требуется ремонт Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Череповце 10-летняя школьница готовила ужин и устроила пожар. Она получила ожоги. Инцидент произошел 21 апреля в восьмом часу вечера в доме №60 по улице Ленинградской.

Как сообщает ГУ МЧС по Вологодской области, квартира находится на 7 этаже 10-этажного жилого дома 2017 года постройки. Собственник – мужчина 52 лет, пострадала его дочь.

Огнем закопчена и повреждена внутренняя отделка кухни, мебель. У девочки ожоги кистей рук, ей оказана первая помощь, но госпитализация не потребовалась.

Причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при приготовлении пищи. На место выезжали 6 единиц техники и 19 пожарных, площадь пожара - 3 кв.м..