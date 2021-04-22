В Вологодской области ждут ремонта 19 мостов

Многие мосты находятся в предаварийном состоянии и не выдерживают нагрузок. Фото: мост снес ледоход.

В Вологодской области планируют отремонтировать 19 мостов за счет федерального бюджета. Решение примет Росавтодор, а пока Вологодская область направила заявку включить эти объекты в нацпроект «Безопасные и качественные автодороги». С 2022 года в нацпроекте предусмотрена реконструкция аварийных и предаварийных мостов, с 2023 года — строительство путепроводов на региональных и местных дорогах на территории страны. Срочно требуется ремонт 19 объектам. "По четырем из них заранее, в 2020 году, были заключены контракты, и сегодня завершены или находятся в стадии завершения строительно-монтажные работы. Это мосты через реки Вондож, Мякса, Оченино, Белый Шингарь", - пояснил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев. В списке, который лег на сто руководства Федерального дорожного агенства, такие крупные сооружения, как мост через реку Сухона на автодороге Тотьма-Никольск, Октябрьский мост через реку Шексну в Череповце, мост через реку Вологду в поселке Кувшиново, мост через реку Содема по улице Челюскинцев в Вологде и несколько других. Всего 2 километра 200 погонных метров мостовых сооружений.