Молодые череповчане украли банковскую карту и сняли с нее деньги

- Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Череповце 16-летний подросток и его 20-летний друг предстанут перед судом: они украли банковскую карту. Как сообщает региональное управление СК РФ, завершено расследование уголовного дела в отношении. Молодые череповчане обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «г» ч. 3 ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (3 кражи, т.е. тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, совершенное с незаконным проникновением в жилище, а также с банковского счета).

По версии следствия, в канун нового 2020 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения в деревне Ботово Череповецкого района, из квартиры 37-летнего знакомого украли мобильный телефон и его банковскую карту. Они постучались к потерпевшему, попросили сигарету. Когда потерпевший отвлекся, они похитили телефон и карту, и скрылись.

Картой в магазинах Череповца они расплатились за спиртные напитки, продукты питания и другие покупки, а также в банкомате сняли наличные. Используя похищенный мобильный телефон молодые люди перевели 5000 рублей на счет другой банковской карты, а затем еще 18,5 тыс. рублей

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За каждое из деяний предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ, либо лишения свободы на срок до шести лет со штрафом либо без такового.